V zadnjih 24 urah so v Istri opravili 164 testov, enajst pa je bilo pozitivnih, je povedal vodja istrskega štaba civilne zaščite Dino Kozlevac na novinarski konferenci v Pulju. Pojasnil je, da so tri novookužene osebe kontakti prej okuženih, štirje primeri so uvoženi, medtem ko za štiri še iščejo vir okužbe. V hrvaški Istri sta v samoizolaciji 302 osebi, je dodal.

Novičarski portal index.hr je poročal, da so nove okužbe zabeležili v mestih Umag, Labin, Poreč in Rovinj.

Glede na dosedanja poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah na Hrvaškem znova največ okuženih v vukovarsko-sremski županiji, v kateri so zabeležili 27 primerov. Drugod po Slavoniji je bilo še 14 novookuženih. Ko gre za obalne županije, so o enem novem primeru zaenkrat poročali iz zadrske županije.

Nacionalni štab civilne zaščite bo dnevne podatke za celotno državo objavil ob 14. uri. V četrtek so imeli na Hrvaškem 108 novookuženih in dve smrtni žrtvi zaradi covida-19.