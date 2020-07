Projekt poljskega gradbenega podjetja DTJ iz Poznanja je javnosti prvič postal znan leta 2018. Zaradi ambicioznosti kompleksa, ki je sumljivo pričel rasti sredi zaščitenega območja Natura 2000, je ministrstvo za okolje leta 2018 sprožilo preiskavi, enako pa je storil tudi urad za boj proti korupciji.

Anahronistična zgradba raste na umetno ustvarjenem otoku na jezeru Stobnica v gozdu Notecka, ki je del Nature 2000. Ob zaključku gradnje naj bi bilo v njem prostora za 46 stanovanj za 97 ljudi in 10 zaposlenih. Grad bi imel 14 nadstropij, med drugim tudi 70 metrov visok stolp. Poleg stanovanj naj bi v gradu našli prostor za fitnes center, bazen, telovadnico, knjižnico in celo gledališče, poroča poljska televizija TVN24.

Zeleno luč je projekt prejel leta 2015, podelili pa so mu ga na regionalnem direktoratu za varovanje okolja v Poznanju. Investitor je direktoratu tedaj predal tudi oceno o vplivih projekta na okolje. V oceni je bilo zapisano, da gradnja ne bo negativno vplivala na varovano območje Nature 2000. Da bi ocena znala biti sumljiva, se je pričelo sumiti leta 2018, ko so se v javnosti pojavili posnetki projekta. Umetni otok, na katerem stoji grad, namreč zavzema dober del jezera Stobnica. Za nameček se je razvedelo tudi, da je med vodilnimi v nevladni organizaciji, ki je za projekt izvedla oceno vplivov na okolje, oče enega od investitorjev. Da bi bil vpliv na okolje lahko večji od napovedanega, so leta 2019 ocenili tudi pri poznanjskem direktoratu za varovanje okolja. Posledično so projektu odvzeli dovoljenje, investitor pa se je na to požvižgal in nadaljeval z gradnjo.

Med pridržanimi sta lokalna gradbena inšpektorja, ker nista zagotovila prekinitve gradnje in zaradi lažnih navedb v poročilih. Čaka ju lahko kazen do treh let zapora. Poleg njiju so v zvezi s podelitvijo zelene luči projektu pridržali še dva uradnika iz lokalne pisarne urada za arhitekturo in gradnjo. Tudi njiju lahko čaka triletna zaporna kazen. Še dve leti več bi za rešetkami lahko presedel arhitekt projekta, ki je v dokumentaciji zavajal, da bo objekt manjši od dveh hektarjev, kolikor znaša meja za bolj natančno oceno vplivov na okolje. Zaradi izvedbe projekta, ki je škodljiv za naravo, pa sta obtožena tudi dva predstavnika podjetja DJT.