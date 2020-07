Samo v Braziliji so doslej potrdili 2,2 milijona okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 82.771 ljudi, s čimer se država uvršča na drugo mesto, takoj za ZDA. Med prvimi desetimi državami po številu okužb so tudi Peru, Mehika in Čile, kjer so v vsaki od teh treh državi potrdili že več kot 300.000 okužb z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mehika je s 40.400 okužbami z novim koronavirusom na četrtem mestu. Država je v nedeljo po številu smrti zaradi covida-19 prehitela Italijo in se uvrstila za ZDA, Brazilijo in Veliko Britanijo.

V Braziliji so v sredo zabeležili nov rekord dnevnih novih okužb. Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so potrdili 67.860 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 1284 bolnikov. Vse to naj bi nakazovalo, da epidemija v tej državi še zdaleč ni pod nadzorom, še navaja AFP.

Po oceni strokovnjakov bi lahko bile številke okuženih v Braziliji še večje, saj v državi hkrati opravijo zelo malo testov. Državi poleg tega še ni uspelo začrtati uspešne strategije za boj proti epidemiji.

V Braziliji so pred tem največ novih dnevnih okužb potrdili 19. junija, in sicer 54.771.

Okužen tudi Bolsonaro Brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki je od 7. julija v karanteni, ker so pri njemu prav tako potrdili okužbo z novim koronavirusom, se sooča s kritikami, da je v preteklosti podcenjeval virus ter nasprotoval ukrepom za zajezitev okužb, ki so jih uvedle posamezne brazilske zvezne države in lokalne oblasti. Iz urada brazilskega predsednika so ob tem v sredo sporočili, da je bil zadnji test na okužbo pri Bolsonaru prav tako pozitiven, zaradi česar predsednik ostaja v karanteni in je odpovedal vsa načrtovana potovanja v bližnji prihodnosti. Skupno so po svetu doslej potrdili več kot 15 milijonov okužb z novim koronavirusom, umrlo je skoraj 625.000 bolnikov s covidom-19.