Skupno so doslej v Sloveniji potrdili 2033 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 115 bolnikov.

V Domu starejših Hrastnik število okuženih z novim koronavirusom naraslo na 39

V Domu starejših Hrastnik so v sredo potrdili okužbo z novim koronavirusom še pri devetih oskrbovancih in dveh zaposlenih, pri čemer je eno zaposleno, pri kateri je bila okužba potrjena, na testiranje napotil njen osebni zdravnik, je za STA povedal direktor doma Drago Kopušar. Tako je trenutno okuženih 29 oskrbovancev in 10 zaposlenih v domu.

Na vprašanje, ali bodo tudi danes okužene oskrbovance prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, je Kopušar odgovoril, da se o tem še pogovarjajo z ministrstvom za zdravje. V šempetrsko bolnišnico so ta teden prepeljali devet oskrbovancev iz hrastniška doma starejših, eden oskrbovanec s težjimi simptomi okužbe pa je na zdravljenju v mariborskem kliničnem centru.

Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler je v sredo za STA povedala, da bo devet stanovalcev iz hrastniškega doma starejših pri njih predvidoma do konca tedna, potem se bodo lahko vrnili nazaj v dom. V celotnem negovalnem oddelku za covid-19 imajo sicer 14 postelj, vendar so na oddelku trenutno le starejši stanovalci doma iz Hrastnika.