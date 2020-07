Razsodba sodišča velja za veliko zmago kanadskih aktivistov za pravice migrantov. Na sodišče so se obrnili odvetniki beguncev, ki so jih zavrnili na kanadski meji v skladu s sporazumom. Trdili so, da ZDA niso varna država za prosilce za azil.

Kanadska sodnica Ann Marie McDonald je sedaj razsodila, da je dogovor protiustaven, saj obstaja možnost, da ZDA migrante pošljejo v zapor. Kot je še razsodila, dogovor pomeni kršitev kanadske listine pravic in svoboščin, ki kanadski vladi prepoveduje, da bi se vmešavala v pravico do življenja, svobode in varnosti. Razsodba sodišča velja za veliko zmago kanadskih aktivistov za pravice migrantov.

Sodnica je sicer razsodbo zadržala za šest mesecev, da omogoči odgovor kanadskega parlamenta in ameriškega kongresa. Prav tako je na razsodbo še mogoča pritožba. Ameriške migracijske oblasti se na razsodbo še niso odzvale.

8891 kilometrov dolga meja med ZDA in Kanado je najdaljša meja med državama na svetu. STCA naj bi pripomogel k boljši obravnavi begunskih prošenj ter preprečeval t. i. kupovanje azila med državama. Hkrati je po navedbah kanadske vlade povečal nezakonite prestope prosilcev za azil, ki se želijo s tem izogniti, da bi jih zavrnili na uradnih prehodih meje.

Od leta 2017, ko je predsednik ZDA Donald Trump obljubil zajezitev migracij, je na tak način v Kanado vstopilo okoli 58.000 oseb, ki so zaprosile za subsidiarno zaščito. Kanada je obravnavala njihove prošnje do začetka pandemije covida-19, nato je napovedala, da jih bo zavračala. V Kanadi so se ob tem pojavili pozivi, naj država prekliče ali na novo izpogaja dogovor z ZDA.