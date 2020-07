V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto dopoldne bo ponekod na vzhodu še občasno deževalo, na zahodu pa se bo že delno zjasnilo. Popoldne bo večinoma sončno. V nedeljo bo precej jasno, popoldne ali zvečer bodo na severu posamezne vročinske nevihte.

Vremenska slika: Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in severnim Balkanom. S šibkim vzhodnikom v spodnjih zračnih plasteh k nam priteka razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo predvsem v hribovitem svetu spet nastalo nekaj krajevnih neviht. V petek bo v vseh sosednjih pokrajinah vreme nestanovitno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, najprej v krajih severno od nas, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod.