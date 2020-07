Po podatkih centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je neurje največ težav povzročilo v občinah Cerknica, Domžale, Laško, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Mežica, Prevalje, Slovenj Gradec in Vrhnika.

Regijski centri za obveščanje so do 18. ure zabeležili 25 dogodkov. S črpanjem vode iz objektov, odstranjevanjem podrtih dreves in gašenjem požara v naselju Prevalje so se ukvarjali gasilci dveh poklicnih enot in 17 prostovoljnih društev.

Po poročanju portala domzalec.si, je požar v Prevaljah kljub hitri intervenciji gasilcev uničil večji del strehe in zgornje nadstropje gospodarskega poslopja. Kot je dejal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Prevoje Gašper Bergant, ki je do prihoda domžalskih poklicnih gasilcev vodil intervencijo, je bil ogenj ob njihovem prihodu že popolnoma razvit in je zajel približno polovico strehe. Gasilcem je uspelo pred ognjem rešiti bližnjo stanovanjsko hišo, s pomočjo domačinov pa tudi živino iz hleva.

Bergant je povedal tudi, da bodo gasilci še premetali seno, ki ga je zajel ogenj v zgornjem delu gospodarskega poslopja, na kraju požara pa izvajajo tudi gasilsko stražo. Na kraju so posredovali tudi policisti, ki so ga zavarovali in zbrali prve informacije o dogodku.