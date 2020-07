United in Chelsea v boju za ligo prvakov v zadnji krog vstopata s 63 točkami, Leicester ima točko manj. V zadnjem krogu se bosta Manchester in Leicester udarila v medsebojnem obračunu, Chelsea bo gostil Wolverhampton.

Liverpool je z goli Nabyja Keite, Trenta Alexander-Arnolda in Georginia Wijnalduma vodil 3:0, v zadnji minuti prvega polčasa je izid znižal Olivier Giroud. Roberto Firmino je spet poskrbel za tri gole razlike, toda nato so se gostje povsem približali po zaslugi golov Tammyja Abrahama in Christiana Pulišića. Vse upe gostov pa je v 84. minuti razblinil Alex Oxlade-Chamberlain.

Z remijem v Manchestru si je West Ham tudi matematično zagotovil obstanek. Iz enajstmetrovke je povedel v zadnji minuti prvega dela, ko je zadel Michail Antonio, v 51. minuti je izenačil Mason Greenwood.