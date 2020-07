Nekdanji nogometni reprezentant Fabijan Cipot je, ko gre za navijaštvo, zavezan le enemu klubu – Muri. Na Fazaneriji je začel nogometno kariero in na njej preživel veliko let, tam jo začenjata tudi njegova sinova, zato je logično, da pesti stiska za črno-bele. »Seveda zdaj, ko za Muro igrata moja sinova, pesti stiskam še malo bolj. Če imam le čas, gledam tekme Mure v živo, včasih pa tudi po televiziji,« je dejal in dodal, da sicer nogomet raje gleda iz domačega naslanjača. »Doma se lahko v miru posvetim vsem elementom v igri. Pozoren sem na taktični vidik, gibanje nogometašev in podobno. Na stadionu se težko osredotočiš na to.«

Ko tekme spremlja po televiziji, pa praviloma ne navija za nikogar. Oziroma navija za to, da zmaga tisti, ki si zmago najbolj zasluži. Bolj mu je pomembno, da spremlja tekme klubov, ki igrajo agresiven in napadalen nogomet. V Italiji je to letos Atalanta, prej je bila Roma. V Angliji je takšnih več klubov z Liverpoolom in Manchestrom Cityjem na čelu, podobno je v Španiji, kjer prednjačita Real Madrid in Barcelona. V Nemčiji pa Bayern, Borussia Dortmund in Leipzig.

»Če gledam tekme kakšnega od klubov, za katere igrajo slovenski nogometaši, pravilo o nevtralnosti malo prekršim. Podobno je, ko evropske tekme igrajo slovenski klubi. Navijam za vse slovenske klube.« Bi tudi za Nafto, velikega tekmeca Mure, če bi igrala v evropskih pokalih? »Bi. Ne nazadnje sem pol leta igral tudi za Nafto. Nekaj povsem običajnega je, da gledalci navijajo le za svoj klub. Če si profesionalni športnik, pa ne želiš dobro le sebi, ampak tudi drugim.«