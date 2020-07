Park Lidije Andolšek Jeras, ki leži ob Šlajmerjevi ulici med medicinsko fakulteto, Ginekološko kliniko in staro stavbo porodnišnice, bo kmalu kazal novo podobo. Družba KPL je namreč začela prenovo in ureditev parka, ki so mu ljubljanski mestni svetniki februarja letos ime nadeli po pionirki slovenske reproduktivne ginekologije in ustanoviteljici Inštituta za načrtovanje družin. Doslej zapostavljena zelena površina bo po prenovi v sredini tlakovana s pohorskim tonalitom, okoli te tlakovane površine pa bo zelenica z grmičjem. Obstoječa drevesa bodo gradbinci ohranili, KPL jih bo moral zgolj strokovno obrezati pod budnim očesom pooblaščenega arborista, je v razpisni dokumentaciji predvidela občina. Ob robu tlakovane površine bo občina namestila klopi z nasloni. Ravno te bodo posebnost parka, saj občina namerava nanje v različnih barvah zapisati razna imena otrok. V prazne prostore na klopeh pa naj bi imena novorojenčkov vpisali novopečeni očetje.

Ureditev parka bo občino stala predvidoma nekaj manj kot 105.800 evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. Občina je ponudbo družbe KPL kot najugodnejšo izbrala izmed peterice ponudnikov.