Helikoptersko reševanje v gorah: preprečevati ali imeti na vesti nove nezgode

Kot malomaren je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen nekdo, ki dela kaj brez prave volje, pazljivosti, zanimanja. Malomarnost, povezana z obiski gora, ima številne podobe. Med njimi najprej pride na misel zapis mlade tuje obiskovalke Slovenije, ki ga je že pred nekaj časa objavila na svojem spletnem dnevniku, po kroženju po družbenih omrežjih pa je povzročil precej jeznih komentarjev. Avtorici zapisa se je porodila zamisel, da bi se lahko med obiskom alpskih biserov povzpela malo višje, od koder je razgled na rajsko pokrajino lepši. To je brez ustrezne opreme, brez zadovoljive zaloge hrane in pijače ter zagotovo tudi brez potrebnih izkušenj tudi storila. Po nekaj urah hoje je bila utrujena, zato je poklicala na pomoč gorske reševalce. Hitro so bili pri njej s helikopterjem, jih je pohvalila. Izpostavila je še njihovo prijaznost in neverjetno izkušnjo, ki je bila povrhu vsega še brezplačna. Močno je obogatila njeno življenje in »uporabnica« helikopterskega reševanja je bila neizmerno hvaležna za ta dan v svojem življenju.