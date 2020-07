Kot pojasnjujejo na ministrstvu, so najprej oblikovali delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev kazenskega zakonika, saj se takrat načrtovane spremembe niso nanašale le na kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ampak tudi na obveznosti Slovenije v zvezi z implementacijo številnih direktiv EU ter konvencij Sveta Evrope in OZN.

V zvezi s kaznivimi dejanji posilstva, spolnega nasilja in spolne zlorabe slabotne osebe so izvedli empirično študijo pravosodne prakse na tem področju. Ugotovili so, da z opisi navedenih kaznivih niso pokriti položaji, ko žrtev spolno dejanje sicer zavrača, a se iz različnih razlogov fizično ne upira ali ne upira dovolj, da bi storilec moral uporabiti silo, in dejanja, pri katerih storilec s hitrostjo izrabi presenečenje žrtve.

Delovna skupina je nato "skoraj soglasno" ocenila, da je ustrezno v zakoniku oblikovati novo kaznivo dejanje, ki bo inkriminiralo kaznivo dejanje po "modelu veta" kot enega od modelov soglasja, "ki pa naj bo dopolnjeno še z okoliščinami, zaradi katerih žrtev zaradi različnih razlogov pogosto ne more niti reči ne, in z zlorabo presenečenja žrtve," so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.