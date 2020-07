Določitev trase gradnje AC je izredno zahtevno in razmeroma dolgotrajno delo. Predvsem tudi zaradi neizpodbitnega dejstva, da se v stroko spuščajo politika in nesposobni politiki, ki iščejo izključno svoje interese in osebne koristi. Na obdelovalno zemljo, kmetijstvo, prebivalstvo in stroko se kratko malo požvižgajo. Ne potenciram primerov in ne govorim na pamet. Priznam pa, da me večkrat boli glava, ko spremljam napačne odločitve pristojnih v državi, kako s svojimi neumnimi odločitvami uničujejo še tisto obdelovalno in rodovitno zemljo, ki nam je na voljo. To me boli in razumljivo močno skrbi.

V omenjenem primeru gre konkretno za določitev trase med Velenjem in priključkom na obstoječo AC. Vem in se resno zavedam, da ni več starih Rimljanov, ki so znali graditi ceste in predvsem določati trase. Upoštevali so namreč predvsem logiko in zdravo kmečko pamet. Tudi tistih ni več, ki so določili traso Južne železnice. Z velikimi simpatijami sem spremljal prizadevanje braslovških kmetov, da bi ohranili svoja polja pred gradnjo AC. Glede na to, kakor trdijo tisti, ki zagovarjajo traso AC med Velenjem in Arjo vasjo, bi se na tej lokaciji uničilo veliko manj obdelovalne zemlje in še gradnja bi bila vidno cenejša. Če me spomin ne vara, za okoli 200 milijonov evrov. Kaj zdaj komu ni jasno? Pa smo tam, kjer se začenja bitka interesov in moči.

Spremljal sem prizadevanja poslanca NSi Aleksandra Reberška v DZ, naj AC ne speljejo po braslovški rodovitni zemlji. Z njim se popolnoma strinjam. Pravijo, da če gradnja ne bo šla po omenjeni trasi, kjer je že pripravljena vsa dokumentacija, se bo vse zavleklo v daljno prihodnost.

To nikakor ne drži. Spomnite se primera gradnje Magne pri Mariboru. Neverjetno, kako hitro se je vse odvijalo. Kjer je volja, tam je pot, pravi stari pregovor. Imamo na stotine agencij, birojev, skladov, administrativnega kadra, komisij in različnih služb, tako da to ne bi smel biti prav noben problem.

Za stranko NSi je lahko to, o čemer pišem, namreč velik izziv. So koalicijska stranka in so trenutno v Vladi RS. Imajo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in imajo pred kratkim potrjenega novega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka. Boljšo pozicijo si je težko predstavljati. Poslanec Aleksander Reberšek, zakaj se obračam na vas? Šarčevi vladi ste v preteklosti v svojih razpravah namreč velikokrat očitali, da nič ne delajo in da niso še ničesar naredili. To boste težko zanikali.

Zdaj je za stranko NSi končno prišla idealna, da ne rečem celo fantastična priložnost, da preidete od besed k dejanjem. Pobožne želje so se vam namreč uresničile. V rokah imate vse, kar vam je trenutno na voljo. Ali so bila vaša vprašanja o tej problematiki v poslanskih klopeh, ko ste bili v opoziciji, resnično iskrena in ste želeli pomagati braslovškim kmetom ali pa vam je šlo zgolj za pridobivanje političnih točk, bomo kmalu videli in spoznali. Boste znali izkoristiti priložnost? Čas se žal neizmerno hitro izteka in do volitev boste morali pošteno zavihati rokave. Popravnega izpita ne bo.

Srečko Križanec, Štore