Finančno središče je bilo eno prvih, ki ga je prizadel novi koronavirus. Hongkong je bil pri zajezitvi širjenja novega virusa v začetku dokaj uspešen.

A ta mesec je število okuženih znova začelo naraščati in tamkajšnje oblasti so v nedeljo sporočile, da se novi koronavirus v gosto naseljenem 7,5-milijonskem Hongkongu širi nenadzorovano. Zgolj v zadnjih 14 dneh so potrdili več kot 800 okužb, kar je več kot tretjina od vseh potrjenih okužb v mestu doslej.

V začetku meseca so v Hongkongu znova poostrili ukrepe za zajezitev pandemije covida-19. Tako so med drugim začasno zaprli nekatera podjetja, znova je obvezno nošenje zaščitnih mask v vseh zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu.

V Hongkongu so doslej potrdili 2132 primerov okužb z novim koronavirusom, od tega 113 v zadnjem dnevu. Le osem novih primerov je bilo vnešenih od drugod, kar pomeni, da se okužba trenutno prenaša v glavnem med tamkajšnjimi prebivalci. Doslej je zaradi covida-19 umrlo 14 ljudi.