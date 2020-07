Podpora EU je del zaveze, da bo iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 vložila milijardo evrov za nujno potrebne raziskave in inovacije za razvoj diagnostičnih testov, zdravljenj, cepiv in drugih orodij za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, so sporočili iz Bruslja.

"Potrebujemo učinkovita zdravljenja in cepiva, da se odpravi nevarnost koronavirusa," je danes pozvala evropska komisarka za inovacije in raziskovanje Mariya Gabriel.

Cilj CEPI je hitro razviti širok nabor najnaprednejših kandidatov za cepljenje proti covidu-19 in v sodelovanju z industrijskimi partnerji zagotoviti, da bodo ti pripravljeni v zadostnem obsegu.

V okviru pobude za globalni odziv na koronavirus, h kateri je pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von den Leyen, je bilo doslej zbranih 15,9 milijarde evrov za univerzalni dostop do testov za koronavirus, zdravljenj in cepiv ter za globalno okrevanje.