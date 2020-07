Škofje priporočajo župnikom in duhovnikom, da tam, kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Po priporočilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa morajo vsi navzoči v primeru, če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, nositi maske. Tak primer je denimo, ko verniki hodijo. Takrat je namreč večja možnost, da ne vzdržujejo ustrezne razdalje, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.

Škofje so v ponedeljek sprejeli dodatne preventivne ukrepe za manj okuženih z novim koronavirusom. Novost je denimo ta, da verniki ob nedeljskih in prazničnih mašah ob vstopu v cerkev v nabiralnik oddajo listek s svojo telefonsko številko brez imena in naslova.

Škatlo z listki bodo hranili 30 dni in jo potem uničili, v primeru epidemije pa jo bodo oddali pristojnim državnim ustanovam, da stopijo v stik z imetniki sporočenih telefonskih številk. Pri mašah ob delovnikih pa oddaja telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik v tem primeru običajno pozna vernike.