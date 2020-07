Kritike tudi iz vrst slovenskih evroposlancev

Do sklepov vrha glede odloga povezovanja vladavine prava z izplačevanjem evropskih sredstev in so kritični tudi nekaterih slovenski evroposlanci.

Poslanec Franc Bogovič (EPP), ki sicer opozarja, da je glede vladavine prava veliko politikanstva tako v Sloveniji kot v EU, se strinja s sklepom vrha, da se morebitne ukrepe proti kršiteljicam predlaga evropska komisija, o njih pa s kvalificirano večino odloči evropski svet. Bogovič sicer opozarja na novo vsakoletno preverjanje vladavine prava v članicah, ki ga bo letos septembra prvič objavila evropska komisija. To preverjanje naj bi po njegovi oceni prineslo zelo jasno sliko o stanju vladavine prava v vsaki članici.

Precej bolj kritična do sklepov vrha EU je Tanja Fajon (S&D), ki meni, da bosta Poljska in Madžarska sedaj lahko še naprej črpali evropska sredstva ne glede na to, ali spoštujeta vladavino prava. Fajonova je dodala, da proti obema državama že potekajo postopki zaradi kršitev vladavine prava pred evropskim svetom, kjer bi lahko prišlo do zamrznitve njunih glasovalnih pravic, posledično pa do morebitnega izstopa obeh držav iz EU. A ker si te tempirane bombe nihče ne želi, bo potrebno po njeni oceni začeti povezovati izplačila evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

Ljudmila Novak (EPP) je sicer zadovoljna, da se je v sklepih vrha znašla povezava med izplačilom evropskih sredstev in vladavino prava. Ob tem pa opozarja, da so države ob vstopu v Unijo vedele, kaj so njena pravila. Z vladavino prava se po njeni oceni ne gre igrati, evropski voditelji pa se kot Evropejci ne morejo predstavljati le takrat, ko gre za izplačila evropskih sredstev.

Da bo komisija morala pripraviti mehanizem pogojevanja izplačila evropskih sredstev, je prepričan tudi Klemen Grošelj (Prenovimo Evropo). Četudi bo prišlo do uveljavitve tega mehanizma, po njegovem mnenju ne bodo kaznovani državljani teh držav. Po njegovi oceni se evropska sredstva na Madžarskem in Poljskem uporabljajo za financiranje ohranjanja tamkajšnjih političnih struktur in tudi teh vprašanj se bo morala EU lotiti.