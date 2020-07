Ustavno sodišče je odločalo o pritožbi državljana na ukrep ministrstva za zdravje, v skladu s katerim so bili lahko ljudje na javnih krajih le sami ali v spremstvu članov gospodinjstva.

Sodniki so ocenili, da je minister za zdravje Rudolf Anschober kršil zakonodajo, ker ukrep ni bil omejen na posamezna mesta, temveč je bil splošen. »Zakon o ukrepih proti novemu koronavirusu ne daje podlage za to, da bi ljudem zapovedali, da morajo ostati v svojem stanovanju,« je poudarilo sodišče. Kot so dodali, bi lahko minister omejil le dostop do posameznih krajev, ne pa na splošno.

Sodišče je za neustavno razglasilo tudi odločitev vlade, da ob rahljanju ukrepov najprej odpre tehnične trgovine in vrtnarije, medtem ko so morale biti druge velike trgovine zaprte. »Ustavno sodišče ni moglo najti objektivnega razloga za takšno neenakopravno obravnavo,« piše v utemeljitvi.

Oba ukrepa, torej prepoved zbiranja na javnih krajih ter omejeno odprtje trgovin, sta bila odpravljena že konec aprila, ko se je število okuženih z novim koronavirusom v Avstriji znižalo.

Opozicijski socialdemokrati so v odzivu sporočili, da odločitev ustavnega sodišča razkriva površen odnos vlade do pravne države, v liberalni stranki Neos pa so poudarili, da je vlada več mesecev zavestno ravnala v nasprotju z zakoni.

V opoziciji menijo, da bi morali ljudem, ki so bili kaznovani na podlagi neustavnih ukrepov, vrniti denar. Ministrica za ustavne zadeve Karoline Edtstadler je v zvezi s tem dejala le, da morajo sodbo še preučiti.