Pristojni ministrstvi obeh držav sta lani podpisali memorandum, ki obsega področja zemeljskega plina, električne energije, jedrske energije in obnovljivih virov energije. Eden od projektov je daljnovod Cirkovce-Pince, ki bo po Vrtovčevih besedah vzpostavil prvo meddržavno povezavo z madžarskim prenosnim omrežjem in povečal zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.

»Zelo me veseli, da delimo skupna stališča glede pomembnosti čimprejšnjega začetka izgradnje daljnovoda Cirkovce-Pince. Predvidoma v septembru bomo pričeli z gradnjo,« je po današnjem srečanju v Budimpešti povedal Vrtovec in ministra povabil na obeležitev začetka gradnje tega daljnovoda.

V načrtu je tudi plinska povezava Nagykanizsa-Kidričevo, s katero bi med drugim vzpostavili dostop slovenskega trga plina do skladišča zemeljskega plina na Madžarskem ter povečali zanesljivost oskrbe v Sloveniji. »Podpiram čimprejšnjo realizacijo projekta plinske povezave. Obstajajo še določena odprta vprašanja, za katere si želim, da bi jih v doglednem času rešili,« je dejal Vrtovec.

Povezava elektroenergetskega omrežja do konca prihodnjega leta

Na področju prometne infrastrukture so ministri spregovorili o železniški povezavi Beltinci-Lendava in Lendava-Redič. Minister Vrtovec se je v luči hitrejšega razvoja Luke Koper zavzel za začetek umeščanja omenjene železniške povezave. »Gradnja železniške proge je v interesu Republike Slovenije. Luka Koper ima namreč možnost velikega zalednega skladišča v Beltincih in ta povezava bi pomenila korak naprej tudi v razvoju Luke Koper,« je izpostavil.

Vrtovec je kolega seznanil s tem, da se je vlada prejšnji teden seznanila z informacijo glede projekta gradnje potniškega centra v Ljubljani, ki se je sprva imenoval Emonika. Minister je izredno zadovoljen, kot je dejal, da se bo projekt po mnogih letih premaknil z mrtve točke.

Szijjarto je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI poudaril, da konkurenčnost srednje Evrope sloni na krepitvi meddržavnih transportnih in energetskih povezavah. Izpostavil je pomen elektroenergetske in plinske povezave med Slovenijo in Madžarsko ter povečanja števila mejnih prehodov. Elektroenergetski omrežji obeh držav bosta po njegovih besedah z visokonapetostnim daljnovodom med Cirkovcami in madžarskim krajem Heviz povezani do konca prihodnjega leta.

Glede plinovoda je Szijjarto dejal, da bo lahko Madžarska, ko bo plinska povezava zgrajena, kupovala plin iz Italije, je poročala MTI.