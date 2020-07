Tožilstvo je Hlastanu očitalo, da je 3. decembra 2018 ženo po burnem prepiru porinil na posteljo, ji na obraz potisnil vzglavnik, zavit v pvc-vrečko, z drugo roko pa jo je stiskal za vrat, dokler ni umrla.

Kot je danes pojasnjeval sodniku Martinu Justinu, je bilo življenje zadnjih nekaj let zaradi ženine odvisnosti z zdravili in alkoholom nevzdržno. Kljub njegovemu trudu in pomoči se ni več hotela zdraviti, zaradi njenega sposojanja denarja za nakup zdravil so se znašli v hudi finančni stiski. Imela je abstinenčne napade, tudi na delovnem mestu, kjer se po besedah Hlastana na njeno stisko niso ustrezno odzvali. Na vprašanje, v kakšnem stanju je bil na dan uboja, je dejal, da je bil čisto na tleh, saj da ni več videl poti naprej.

Na današnji obravnavi sta spregovorila tudi njegova sinova, zaradi občutljive tematike pa je bilo njuno pričanje zaprto za javnost.

Tako tožilstvo kot obramba sta v zaključnih besedah spomnila na mnenje psihiatričnega izvedenca, ki je ocenil, da je bil Hlastan izpostavljen dolgotrajnemu stresu in občutku brezizhodnosti, na dan uboja pa je doživljal tudi zmerno depresivno epizodo in intenzivno čustvovanje.

Tožilstvo je pri tem izpostavilo, da psihično stanje ni krnilo njegove sposobnosti razumevanja dejanja in da bi se lahko poslužil drugačnega izhoda, ne pa kaznivega dejanja. Kot olajševalno okoliščino pa je poleg priznanja krivde izpostavilo še izvedenčevo oceno, da ne obstaja nevarnost, da bi Hlastan ponovil dejanje, poleg tega ni bil nikoli prej kaznovan niti nima zabeleženih prekrškov.