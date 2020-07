Policija zbira informacije o sumu poskusa ugrabitve otroka v Izoli

Moški je v torek popoldne policiji prijavil poskus ugrabitve otroka, do katerega naj bi v nedeljo prišlo v Izoli, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper. Policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo informacije o dogajanju. Policija ob tem poudarja pomen čimprejšnje prijave tovrstnih dogodkov.