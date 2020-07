Ljubljanski kriminalisti so svojo preiskavo zaključili v začetku julija in podali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Predkazenski postopek so pričeli na podlagi ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor in ga izvajali z usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve Inšpektorata RS za okolje in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi obvestili, so pojasnili policisti. Kriminalisti so sume potrdili s pridobljeno listinsko dokumentacijo, opravljenimi razgovori in podobnim. Ugotovili so da obstaja utemeljen sum, da so osumljeni od 2010 do sredine 2019 pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila zakona o varstvu okolja s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.

Poleg nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so namreč v podjetju zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja. Vseh odpadkov, za katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje, pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč so nepredelane odpadke in tudi druge odpadke, za katere niso imeli dovoljenja, prevažali na območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali.