Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ugotovili avtorji študije, so vetrna, sončna, hidro in bioenergija med januarjem in koncem junija letos predstavljale 40 odstotkov električne energije, medtem ko je bilo s fosilnimi gorivi proizvedenih 34 odstotkov elektrike.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov je tako v uniji porasla za 11 odstotkov.

Glede na študijo gre rast pripisati predvsem novim vetrnim in sončnim elektrarnam ter ugodnim vremenskim pogojem v začetku leta.

Samo z vetrnimi in sončnimi elektrarnami je bilo proizvedenih rekordnih 21 odstotkov električne energije, pri čemer so bili deleži največji na Danskem (64 odstotkov), Irskem (49 odstotkov) in v Nemčiji (42 odstotkov).

Proizvodnja na osnovi fosilnih goriv je medtem nazadovala za 18 odstotkov, padec pa je ob porastu obnovljivih virov tudi posledica manjšega povpraševanja po elektriki zaradi pandemije covida-19.

Posledično so se izpusti ogljikovega dioksida v EU v prvem polletju zmanjšali za okoli 23 odstotkov.

»To predstavlja simbolično točko v prehodu evropskega energetskega sektorja,« je poudaril analitik pri Emberju Dave Jones. Prepričan je, da lahko govorimo o hitrem napredku, saj je bilo še pred devetimi leti s fosilnimi gorivi proizvedene dvakrat več električne energije kot z obnovljivimi viri.

Ob tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da so nekatere države pri tem precej bolj napredne kot druge. Potem ko je denimo proizvodnja elektrike na osnovi premoga po uniji v povprečju upadla za 32 odstotkov, je Poljska postala največji tovrstni proizvajalec električne energije v EU. S tem je prvič doslej prehitela Nemčijo.