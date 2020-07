Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin je danes sporočil, da so jim ameriške oblasti v torek sporočile, da bo treba konzulat v Houstonu v zvezni državi Teksas zapreti, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah kitajskih medijev naj bi imeli diplomati samo 72 ur časa, da zapustijo ZDA.

»Kitajska poziva ZDA, da takoj prekliče svojo napačno odločitev, ali pa bo Kitajska ustrezno odgovorila,« je povedal. »To je enostranska politična provokacija ameriške strani, ki resno krši mednarodno pravo (...) in dvostranski konzularni dogovor med Kitajsko in ZDA,« je dodal Wang.

Povedal je, da Peking ostro obsoja »nezaslišano in neupravičeno odločitev, ki bo sabotirala kitajsko-ameriške odnose«.

Houstonski lokalni mediji so sicer poročali, da so zaradi poročil, da na dvorišču sežigajo dokumente, h konzulatu poklicali policiste in gasilce. Policija je na twitterju sporočila, da je bilo videti dim, a policisti niso smeli na območje konzulata.

Odnosi med Pekingom in Washingtonom so močno zaostreni. Med drugim ZDA Kitajski pripisujejo odgovornost za pandemijo covida-19. Zaradi zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu pa so proti Pekingu uvedle sankcije.