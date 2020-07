Specializirano državno tožilstvo je maja na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo zaradi skupno 24 kaznivih dejanj. Sodišče je odredilo prevod, nato je sledilo vročanje. Zaradi obsežnosti zadeve bo reševanje primera terjalo precej časa, so maja ocenili na okrožnem sodišču.

Obtožnica se nanaša na kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči k navedenima kaznivima dejanjema. Obtožnica pa še ni pravnomočna, saj se obtoženi nanjo lahko pritožijo.

Tožilstvo je po neuradnih podatkih obtožnico vložilo zoper nekdanjega direktorja Teša Uroša Rotnika, vodjo projekta Teš 6 Bojana Brešarja, lobista Petra Kotarja in njegovo podjetje Sol Intercontinental, direktorja podjetja CEE Boštjana Kotarja, zaposlene iz Teša Jožeta Lenarta, Jožeta Dermola, Darka Weissa in Mirana Lebna, vodjo prodaje elektrarn v družbi Alstom Power Franka Lehmanna, nekdanjega izvršnega direktorja Alstoma Austria Josefa Reisla, finančnega strokovnjaka Bogdana Pušnika ter davčnega svetovalca Darka Končana. Obtoženo je tudi francosko podjetje Alstom Power.