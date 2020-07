Voznik v Mariboru trčil v trgovski objekt in pobegnil

Voznik osebnega avtomobila avstrijskih registrskih oznak je v torek malo pred polnočjo v križišču Špeline ulice in Zagrebške ceste v Mariboru zaradi nepravilne strani vožnje trčil v trgovski objekt, nato pa skupaj s sopotnikom pobegnil iz vozila. Policisti so enega od njiju pozneje ujeli, a trdi, da ni vozil on.