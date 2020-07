Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. V četrtek bo dopoldne razmeroma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo Popoldne in zvečer bodo predvsem v severozahodni, osrednji in jugovzhodni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, možen bo tudi pojav toče in močnih sunkov vetra.

Obeti V petek bo vreme še nestanovitno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. V soboto bo sončno z nekaj jutranje megle po nižinah.

Vremenska slika Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in severnim Balkanom in bo tudi pri nas povzročala nestanovitno vreme s plohami in nevihtami.

Napoved za sosednje pokrajine Danes bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte bodo možne že v dopoldanskem času. Čez dan se bo nestanovitno vreme z nevihtami razširilo nad večino sosednjih pokrajin, le ob severnem Jadranu bo sončno in vroče. V četrtek bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo predvsem v hribovitem svetu spet nastalo nekaj krajevnih neviht.