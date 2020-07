Tako bo med drugim obvezno nošenje zaščitnih mask tako v zaprtih prostorih kot na prostem za vse, starejše od sedmih let. Brez mask se bo dovoljeno zadrževati le na plažah in v nacionalnih parkih, če bo moč vzdrževati ustrezno fizično razdaljo.

Poleg tega je zbiranje omejeno na največ 40 oseb na odprtih javnih krajih ter na največ 20 oseb v zaprtih javnih prostorih ob upoštevanju varnostne razdalje najmanj dveh metrov.

Črnogorska vlada je poleg tega do 6. avgusta podaljšala prepoved delovanja diskotek, barov in nočnih klubov, kot tudi porok, maturantskih, rojstnodnevnih in drugih zasebnih zabav. Do 30. julija pa je podaljšana prepoved zabavno-glasbenega programa v gostinskih objektih.