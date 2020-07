Predsednik je tudi sporočil, da bo skupaj z delovno skupino za boj proti virusu spet imel tiskovne konference na to temo, ki so jih aprila bolj ali manj prenehali sklicevati. Odločitev je po poročanju ameriških medijev povezana z anketami, ki kažejo Trumpov naraščajoči zaostanek za demokratskim predsedniškim kandidatom Joejem Bidnom in nezaupanje javnosti v njegovo ravnanje ob zdravstveni krizi. V ZDA so prejšnji teden zaznali 460.000 novih okužb, kar je za petnajst odstotkov več kot teden prej. V zadnjih nacionalnih anketah Trump za Bidnom zaostaja za povprečno devet odstotnih točk. agencije