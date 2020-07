"Včeraj zvečer smo bili obveščeni o prvi oboleli osebi med našimi strokovnimi delavkami v vrtcu," so danes zapisali v vodstvu Vrtca pri OŠ Kanal. Staršem sporočajo, da skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vsi otroci, ki so bili minuli petek vključeni v konkretno skupino, takoj nastopijo karanteno. Starši teh otrok bodo prejeli tudi pošto NIJZ z navodili in tabelo za beleženje zdravstvenega stanja otrok.

Karantena je odrejena tudi nekaterim zaposlenim. Za ostale otroke, ki niso bili v stiku z okuženo strokovno delavko, pa ostaja vrtec odprt.

"V vrtcu nadaljujemo z izvajanjem dejavnosti po navodilih NIJZ, kot tudi z ukrepi ob pojavu virusa. Obstaja možnost, da v prihodnjih dneh vrtec začasno zapre svoja vrata, zato vas prosimo, da redno spremljate svojo elektronsko pošto in spletno stran vrtca," so še zapisali v vodstvu kanalskega vrtca.

Primorske novice poročajo, da testiranja niso odredili ne za ostale zaposlene ne za otroke iz vrtca. Veliko otrok pa je že odsotnih, saj jih starši že danes niso pripeljali v varstvo.

Preventivno so odpovedali tudi Knjižnico pod krošnjami, ki se je sicer na šolskem dvorišču udeležuje veliko otrok.

V kanalskem vrtcu so otroci razporejeni v šest skupin, vrtec pa deluje v sklopu Osnovne šole Kanal.