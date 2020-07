Po objavi eksplozivnega poročila, v katerem najbrž manjkajo najbolj eksplozivne podrobnosti, ki jih je Johnsonova vlada počrnila zaradi domnevne varnostne občutljivosti, je povsem jasno, zakaj je tako odlašala z dovoljenjem za njegovo objavo in je ni dovolila pred decembrskimi volitvami. Pojavilo se je sedem mesecev po tistem, ko je bilo spisano. Člani strankarsko mešanega odbora za obveščevalne in varnostne zadeve ostro kritizirajo vlade treh zaporednih konservativnih premierjev – dveh Cameronovih, od katerih je bila prva koalicija z liberalnimi demokrati, ter vladi Therese May in Borisa Johnsona – ker niso primerno ocenile in parirale ruskemu vmešavanju v škotski referendum o neodvisnosti (2014) in britanski referendum o izstopu iz Evropske unije (2016). Pred obema referenduma je bil na oblasti David Cameron.

Ruska grožnja Poslanec Škotske nacionalne stranke Stewart Hosie je ocenil, da se je vlada »aktivno izmikala priznanju ruske grožnje« (britanskim demokratičnim procesom) in »na veliko podcenjevala ruske obveščevalne službe«. Poudaril je, da vlada »ni hotela vedeti, ali bo poskušala Rusija vplivati na referendum o brexitu«, čeprav so obstajali dokazi o vmešavanju v škotski referendum o neodvisnosti dve leti prej. Celo »cenzurirano« poročilo ocenjuje, da je Velika Britanija glavna tarča ruskih obveščevalnih služb, in poziva k prenovi vladnih struktur, da bi lahko bolje branile britansko demokracijo. Od vlade in obveščevalnih služb zahteva takojšnjo akcijo, da bi se postavile po robu ruski grožnji. Posredno je ena od glavnih tarč kritik premier Johnson, ki je prepovedal objavo poročila pred decembrskimi volitvami, saj odbor ocenjuje, da ni bilo nobenega razloga za odložitev objave. Nekdanji predsednik odbora in eden od vodilnih nasprotnikov brexita v konservativni stranki Dominic Grieve pravi, da je razočaran in ogorčen zaradi zakasnele objave poročila. To bi gotovo pomembno vplivalo na izid decembrskih volitev, ki so prinesle veliko večino Johnsonovim konservativcem. Drugačen izid volitev bi morda spremenil tudi brexitski epilog.

Protibrexitsko poročilo? Johnsonova vlada je zavrnila po njenem očitno antibrexitske pozive poslancev obveščevalno-varnostnega odbora, naj otoške obveščevalno-varnostne službe preučijo morebitno rusko vmešavanje v brexitski referendum, na katerem je skromna večina (52 odstotkov) glasovala za brexit. Vlada trdi, da »ni nobenega dokaza o uspešnem vmešavanju«. Johnsonov predstavnik je zanikal, da je vlada »hudo podcenjevala grožnjo ruskega vmešavanja«. Zunanja ministrica laburistične vlade v senci Lisa Nandy je premierja Johnsona obtožila, da je bilo blokiranje objave poročila politična odločitev. Ta avtokratska odločitev je njemu in konservativcem zelo očitno zelo koristila na decembrskih volitvah. Preiskava tega po navadi vplivnega odbora je pokazala, da je Rusija vodila kampanjo dezinformacij, predvsem prek interneta, vanjo pa vključila tudi ruske izseljence v Veliki Britaniji. Veliko »zelo občutljivih« podrobnosti niso objavili, ker vlada tega ne dovoli, domnevno zato, ker bi lahko Rusija izkoristila zbrane dokaze za nove grožnje Veliki Britaniji. Verjetno najbolj odmevna ugotovitev odbora pa je, da je širjenje ruskega vpliva in denarja v britanski politiki »nova normalnost«, pred katero vlada zapira oči, čeprav je vplivala na oba referenduma, škotskega in brexitskega, pa tudi na decembrske volitve. Najmanj zato, ker Johnson ni dovolil, da bi to Britanci izvedeli pred volitvami. Pa so zagovorniki brexita trdili, da je cilj brexita predvsem obnova britanskega nadzora nad Veliko Britanijo.