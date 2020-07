"Nobelov teden zaradi pandemije ne bo takšen kot običajno. Letošnje leto je zelo posebno in vsi se moramo žrtvovati in prilagajati povsem novim okoliščinam," je v izjavi za javnost poudaril direktor Nobelovega sklada Lars Heikensten. Dodal je, da bodo nagrajence izpostavili na različne načine skupaj z njihovim delom in odkritji.

Z decembrskim razkošnim banketom se običajno vsako leto konča sezona podelitve Nobelovih nagrad. Na večerjo z več hodi in zabavnim programom v mestni hiši v Stockholmu so povabljeni nagrajenci, člani švedske kraljeve družine ter še okoli tisoč gostov.

Nagrajenci imajo z izjemo dobitnika Nobelove nagrade za mir, ki jo podeljujejo v Oslu, na slavnostni večerji običajno tudi govore.

Nobelov sklad je še sporočil, da so razglasitve letošnjih nagrad za medicino, fiziko, kemijo, književnost, mir in ekonomijo še vedno predvidene med 5. in 12. oktobrom, kot je bilo načrtovano sprva. Bosta pa slovesnosti ob podelitvi nagrad v Stockholmu in Oslu potekali v novi obliki, so še sporočili.

Nobelov banket so nazadnje odpovedali leta 1956 v znak protesta zaradi vloge Sovjetske zveze pri zatrtju madžarske revolucije, je pojasnila tiskovna predstavnica Nobelovega sklada. Banket so odpovedali tudi med obema svetovnima vojnama ter v letih 1907 in 1924.