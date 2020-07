Triglavani so v 35. krogu doma izgubili z Bravom z 1:4, pri tem pa so zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so na tribuni prižigali bakle, ostali brez 760 evrov. Disciplinski sodnik je pri tem upošteval predkaznovanost kluba ter olajševalno okoliščino po pisni izjavi kluba.

Triglav bo zaradi kršenja predpisov NZS moral plačati še dodatnih 500 evrov. Zadnjeuvrščeni Rudar iz Velenja je prav tako zaradi kršenja predpisov prejel kazen 400 evrov, zaradi šestih rumenih kartonov in enega rdečega pa bodo morali odšteti še dodatnih 420 evrov.

Zaradi petih rumenih kartonov bo moral denarno kazen plačati tudi Aluminij, in sicer v višini 300 evrov.

Avtomatsko tekmo prepovedi sta zaradi dveh rumenih kartonov in posledično rdečega kartona prejela Kai Cipot (Mura) in Sandro Jovanović (Rudar).