Kot so danes v sporočilu za javnost pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo, sta na aprila objavljeni razpis, ki ga je vodila avstrijska stran, prispeli dve ponudbi. Poleg Strabaga se je za izvedbo gradbenih del potegovala še skupina več ponudnikov, in sicer Swietelsky, Bahnbau Graz, Östu-Stettin Hoch Tiefbau, Rhomberg Bahntechnik, Bahnbau und Ausrüstung, SŽ-ŽGP, Tehnična komerciala in GH Holding. Njihova ponudba je bila postavljena pri 73,1 milijona evrov.

Začetek izvedbe pripravljalnih del je predviden za 10. avgust, večina del pa bo po načrtih izvedena v času popolne zapore proge od 5. oktobra letos do 10. julija 2021, "saj so ta vezana na zaporo tirov na odseku železniške proge od železniške postaje Jesenice do železniške postaje Podrožca". Zaključek vseh del je predviden v septembru prihodnje leto.

Ocenjena vrednost celotnega projekta nadgradnje obstoječega železniškega predora Karavanke na slovenski strani znaša 78,66 milijona evrov z DDV, predvideno je tudi sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskih sredstev v višini 47,57 milijona evrov.

Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo varnostno-tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke so bila Sloveniji in Avstriji že odobrena sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope v višini 2,97 milijona evrov, od tega je bila Slovenija upravičena do 1,36 milijona evrov.