Na Hrvaškem je trenutno 1116 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 138 bolnikov s covidom-19, med njimi jih je devet priključenih na ventilatorje. Doslej je okrevalo 3183 okuženih, umrlo pa je 123 ljudi. Kot so še dodali, so doslej opravili več kot 105.500 testiranj, od tega 1394 v preteklih 24 urah.

Glede na dnevna poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo od ponedeljka največ, 14 novih okužb na območju splitsko-dalmatinske županije. V istrski županiji so potrdili pet novih okužb, v ostalih hrvaških obalnih županijah pa štiri - po dva v primorsko-goranski in zadrski županiji.

Hrvaški mediji so danes poročali, da so v Zagrebu v preteklih 24 urah zabeležili eno okužbo. Šlo naj bi za deset dni starega dojenčka. Njegova mati je bila med nosečnostjo pozitivna na novi koronavirus. Prvi test dojenčka po rojstvu je bil negativen, vnovično testiranje pa je potrdilo okužbo, je poročala regionalna televizija N1.

V ostalih županijah je bilo še 18 primerov, največ v osiješko-baranjski, kjer so potrdili deset novih okužb.

Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.

Iz hrvaškega ministrstva za upravo so medtem danes sporočili, da je minister Ivan Malenica okužen z novim koronavirusom. Pojasnili so, da ima minister milejšo obliko bolezni in da bo ministrske naloge poslej opravljal v samoizolaciji.

Poudarili so, da je bil Malenica v stiku s kolegi v hrvaški vladi nazadnje prejšnji četrtek, prve simptome covida-19 pa je opazil v ponedeljek. V samoizolaciji je njegov osebni voznik na ministrstvu. Med stiki, ki jih je imel v zadnjih 48 urah, ni bilo kolegov z ministrstva, so še sporočili.

Hrvaški premier Andrej Plenković bo v hrvaškem parlamentu med četrtkovo predstavitvijo kandidatov za ministre v svoji novi vladi predlagal Malenico za novega ministra pravosodja in uprave.