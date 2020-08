Na ulice po sledeh očetove mladosti

Turistična vodnica Ajda Krajnc vabi Ljubljančane, da se ji pridružijo na sprehodu po ljubljanskih ulicah in prisluhnejo zgodbam, ki ji jih je pripovedoval njen oče. Na uri in pol dolgem potepu boste slišali zgodbe, ki govorijo o ljudeh, kot je ona in ste vi, le da morda iz drugih okolij in drugih časovnih obdobij.