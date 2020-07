Častni pokrovitelj in slavnostni govornik letošnje spominske slovesnosti bo predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Slovesnost organizirajo rusko veleposlaništvo v Sloveniji, občina Kranjska Gora, Fundacija Ruski mir in Društvo Slovenija Rusija. Letošnje dogajanje bo zaradi pandemije tako številčno kot programsko okrnjeno in bo potekalo ob strogih zaščitnih ukrepih proti širjenju okužb z novim koronavirusom. Zato za razliko od minulih let na letošnji slovesnosti ne bo delegacije visokih političnih in drugih predstavnikov iz Rusije. V imenu Ruske pravoslavne cerkve bo v Slovenijo prišel nadškof Podolskij Tihon iz Berlina, ki je predstavnik Ruske pravoslavne cerkve v Evropi.

Na slovenski strani je napovedana udeležba predsednika Boruta Pahorja, zunanjega ministra Anžeta Logarja, ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška in ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec. Ruski veleposlanik v Sloveniji Timur Ejvazov je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil, da je bila slovesnost zaradi pandemije dolgo postavljena pod vprašaj, dejstvo, da kljub vsemu bo, pa ruska stran zelo ceni. Dodal je, da so odnosi med Slovenijo in Rusijo na visoki ravni in se zavzel za nadaljnjo nadgradnjo odnosov med državama na vseh področjih.

Simbol človeške solidarnosti Predsednik društva Slovenija Rusija, bivši slovenski veleposlanik v Rusiji Saša Ivan Geržina je dejal, da so se prav zaradi tradicije, ki zaznamuje slovesnosti ob Ruski kapelici, odločili, da bodo slovesnost pripravili tudi letos. Kapelica se je po njegovih besedah dejansko že spremenila iz simbola vojne v simbol miru, solidarnosti in prijateljstva. »Človeška solidarnost, ki so jo pokazali prebivalci Kranjske Gore, ki so ohranili grobišče, čeprav so bili tukaj pokopani bivši nasprotniki v vojni, (...) ta človeška solidarnost v nesreči (...) je bila nad vsemi pregradami,« je še dejal Geržina. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je izrazil pričakovanje, da bo prihodnje leto slovesnost, ki je po njegovih besedah simbol prijateljstva med slovenskim in ruskim narodom, potekala v običajnih okvirih. Spominske slovesnosti se bodo začele v petek zvečer s katoliško spominsko mašo v Kranjski Gori. V soboto ob 10. uri se bo pri kapelici začela spominska slovesnost, sledilo bo prijateljsko srečanje članov Društva Slovenija Rusija v središču Kranjske Gore. Zaradi protikoronskih ukrepov je udeležba na letošnji slovesnosti omejena na 200 ljudi. Za prisotnost so bile potrebne predhodne prijave, ki so že zaključene. V preteklosti se je spominske slovesnosti udeležilo več tisoč ljudi.