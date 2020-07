Ljubljančan je posnetke vožnje na spletnem kanalu objavil sam. Policisti pa so po obvestilih o objavljenem posnetku ugotovili, da je z osebnim vozilom 17. januarja na ljubljanski obvoznici in ulicah Šiške storil več cestnoprometnih prekrškov. Vozil je po nasprotnem smernem vozišču, prehiteval po odstavnem pasu in prevozil rumeno luč na semaforju. Voznik tudi ni upošteval talnih označb, s prehitevanjem pa je ogrožal druge udeležence v prometu, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana. Kot so pojasnili, je policija kršitelja že večkrat obravnavala zaradi kršitev cestnoprometnih prekrškov.

Na PU Ljubljana so opozorili, da ne bodo tolerirali objestnega in nespametnega vedenja udeležencev v cestnem prometu, temveč bodo zoper tovrstne voznike striktno ukrepali. »Cesta ni poligon,« so opozorili in dodali, da na območju PU Ljubljana opažajo vse več voznikov, ki so prepričani, da so na cesti sami, se ne ozirajo na druge in tako vozijo veliko prehitro, kršijo cestnoprometne predpise, nenazadnje pa jih je »veliko konkretno alkoholiziranih«.