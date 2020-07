V sredo bo spremenljivo oblačno, na zahodu in jugu sprva še dokaj sončno. Krajevne padavine in nevihte se bodo že zjutraj in dopoldne začele pojavljati v severnih krajih, popoldne pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. Le ob morju bo vztrajalo sončno in vroče vreme. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo vreme še nestanovitno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo priteka k nam toplejši in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bodo zlasti v Alpah nastale krajevne nevihte. V sredo bo v sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske spremenljivo oblačno, krajevne padavine in nevihte bodo možne že v jutranjem času. Čez dan se bo nestanovitno vreme z nevihtami razširilo nad vse sosednje pokrajine.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev postopoma večala. Sredi dneva in popoldne bo nekoliko povečana tudi toplotna obremenitev. V sredo bo vremenski zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.