Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je danes sporočil, da imajo podrobne in verodostojne informacije, da je Kadirov odgovoren za hude kršitve človekovih pravic. Med drugim naj bi pred več kot desetletjem mučil in izvajal zunajsodne usmrtitve.

V ZDA v okviru sankcije ne smeta vstopati niti žena niti hčeri Kadirova.

"Pompeo, sprejmem boj," je zapisal Kadirov preko kanala za pošiljanje sporočil Telegram in objavil fotografijo sebe v orožarni z orožjem v roki. Nadaljeval je, da tudi če je stokrat kršil človekove pravice, ne razume, kako so utemeljili sankcije proti ženi in hčerama.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva je sporočila, da mora Moskva še razmisliti, kako se bodo odzvali na sankcije.

Ameriška vlada je že leta 2017 uvedla sankcije proti Kadirovu, ko mu je zamrznila premoženje v ZDA ter prepovedala podjetjem in posameznikom sodelovanje z njim.

Pompeo je danes v sporočilu pozval tudi druge države, naj uvedejo sankcije proti Čečenu. Ameriško vlado skrbi, da bi lahko izkoristil pandemijo covida-19 za nove kršitve človekovih pravic.