Thunbergova se je preko Twitterja zahvalila za nagrado. "To mi pomeni veliko in upam, da mi bo pomagala narediti več dobrega v svetu," je dejala v videoposnetku.

Napovedala je še, da bo celoten znesek preko svoje fundacije namenila organizacijam in projektom, ki se zavzemajo za varovanje podnebja in ki podpirajo ljudi, ki so jih najbolj prizadele podnebne spremembe.

Pobudnico protestov Petki za prihodnost so pri fundaciji izbrali med 136 predlogi iz 46 držav. Vodja žirije Jorge Sampaio je pojasnil, da je bila večina članov za podelitev nagrade Thunbergovi. Uspelo ji je namreč mobilizirati množico ljudi, med njimi predvsem mlade, s svojo prepričanim bojem pa je postala neverjetna osebnost sedanjega časa, je dodal.