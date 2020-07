Rusija namerava proizvesti 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19

Rusija upa, da bo v avgustu sklenila klinično testiranje cepiva proti covidu-19 in da bo do konca leta ob pomoči tujih partnerjev proizvedla 200 milijonov odmerkov cepiva. Prvo fazo testiranja cepiva so uspešno zaključili prejšnji teden, sedaj pa upajo, da bodo kmalu dobili dovoljenje za proizvodnjo.