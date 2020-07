Med programskimi svetniki RTV Slovenija tudi pozivi k odstopu Kadunca, pred sejo protest

Programski svet RTV Slovenija na izredni seji obravnava predlog finančnega načrta in predlog sprememb programsko-produkcijskega načrta za letos. V razpravi so se pojavili tudi pozivi k odstopu generalnega direktorja javnega zavoda Igorja Kadunca, medtem pa je pred sejo protest pripravil Aktiv delavcev in delavk v kulturi.