Na britanskem dvoru pozorno spremljajo dogajanje, povezano s preiskavo spolnih zločinov razvpitega pedofila in milijarderskega prijatelja bogatih in vplivnih Jeffreyja Epsteina, ki je pred skoraj letom dni v sumljivih okoliščinah naredil samomor, medtem ko je v newyorškem zaporu čakal na sojenje. Po aretaciji nekdanje spremljevalke, zvodništva in dobavljanja mladoletnic za Epsteina in njegove prijatelje osumljene 58-letne Britanke Ghislaine Maxwell, je dvor še bolj pozoren. Zakaj? Zaradi njenega dolgoletnega prijateljevanja s kraljičinim srednjim sinom, princem Andrewom, ki je bil tudi Epsteinov prijatelj.

Prinčevo (ne)sodelovanje s preiskovalci Njena aretacija je dramatično povečala pritisk na princa, ki vztrajno (prek svojih odvetnikov, ki so mu odsvetovali obisk v ZDA) trdi, da je pripravljen sodelovati s FBI, pa ne naredi nič, ampak se v bistvu skriva. Princ se je zaradi zase in za kraljevo družino sramotnega prijateljevanja z Epsteinom po obupnem lanskem televizijskem intervjuju, v katerem je ošabno in vzvišeno razlagal in celo branil prijateljevanje z Epsteinom – moškim srednjih let, vedno obdanim z mladoletnicami – »prisilno« upokojil. Princ in gospodična Maxwell, ki jo Britanci dobro poznajo že desetletja kot prijateljico slavnih, pomembnih in bogatih in najmlajšo od devetih otrok sramotno propadlega medijskega mogotca Roberta Maxwella, sta se spoznala v devetdesetih letih, ko je hodila z Epsteinom. Njenega očeta so našli golega in utopljenega ob njegovi razkošni jahti pri Kanarskih otokih leta 1991. Nekaj tednov kasneje so našli tudi 460 milijonov funtov veliko luknjo v pokojninskih skladih mreže njegovih podjetij. Skoraj trideset let kasneje še vedno ni jasno, ali je šli za umor, samomor ali nesrečo. Ghislaine je v letih pred tem kot bogataška hčerka postala zvezda britanske in newyorške družbene smetane. V New Yorku jo je odkril Epstein. Njegova zvodnica mladoletnic naj bi postala zato, ker naj bi bila pripravljena zanj narediti vse, da bi jo povišal v ženo.

Nevarna izmenjava elektronskih pisem Ravno v njenem londonskem domu je nastala razvpita fotografija, na kateri princ Andrew objema takrat sedemnajstletno Virginio Roberts, najbolj znano nekdanjo Epsteinovo spolno sužnjo, ki trdi, da je morala spati z njim (trikrat) na zahtevo Maxwellove po Epsteinovem naročilu. Prvič pri sedemnajstih, v londonskem stanovanju Maxwellove. Princ kljub tej fotografiji trdi, da se ne spomni, da bi se kdaj srečal z njo. Ne more pa zanikati, da sta bila z Ghislaine Maxwell najmanj prijatelja, saj o tem priča vrsta fotografij. Prijateljevanje ni tisto, kar skrbi princa. Že pred njeno aretacijo je prišla na dan izmenjava elektronskih pisem med njima iz leta 2015, ko so Epsteina že drugič obtožili posilstev in trgovanja z mladoletnicami. Princ ji je napisal: »Sporoči, kdaj se lahko pogovoriva. Imam nekaj konkretnih vprašanj o Virginii Roberts.« Ona mu je odgovorila: »Imam nekaj informacij. Pokliči, ko boš lahko.«