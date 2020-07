Glavna zahteva protestnikov je, da vlada Janeza Janše odstopi. Prav ta zahteva me moti, pa ne zaradi tega, ker si tega ne bi želel tudi sam, temveč zato, ker odstop trenutne vlade ne bi ničesar rešil.

Zadnji dve vladi sta pravzaprav imeli samo en namen ali cilj, da Janša ne pride na oblast. Kot se je pokazalo, to ni dovolj. Ne Miro Cerar ml. ne Marjan Šarec nista zmogla pokazati kaj več kot samo to, da Janše ni bilo v vladi. Ni bilo nobenih poskusov reform, celo nasprotno, vse ideje o spremembah sta obe vladi pomagali minirati.

Glavni cilj protestov bi moral biti sprememba volilnega sistema, tako da političnim strankam onemogoči izvolitev svojih zvestih pripadnikov na podlagi liste. Samo uvedba referenčnega glasu ni dovolj. Glavni problem v sedanjem volilnem sistemu je, da ima kapital prek političnih strank popoln vpliv na vse, državljanke in državljani pa nič. Pošteno in učinkovito bi bilo, da bi bil vpliv kapitala in državljank in državljanov enak.

Ravno tako bi morali odpreti široko javno razpravo, kakšno državo si želimo. To pomeni široko zasnovane javne razprave o sociali, zdravstvu, šolstvu, kulturi, varnosti, ekologiji, zunanji in notranji politiki, pravosodju, kmetijstvu in tudi, kaj spada v javno sfero in kaj v zasebno. Rezultate javnih razprav bi morali požegnati na referendumu in to bi moralo biti vodilo za vsako vlado.

Tudi v parlamentu bi moralo priti do bistveno drugačnega dela. Ukiniti bi bilo treba parlamentarne preiskovalne komisije. Poslanci se morajo ukvarjati z vsebinskim delom, ne pa z dodatnim razpihovanjem razdora.

Menim, da bi že prava sprememba volilna sistema dosegla, da bi na površje prišli ljudje, ki razmišljajo s svojo glavo, upoštevali z referendumom zahtevane rešitve in ne bi razpihovali dodatne delitve.

Protestnikom želim, da se ne pustijo sprovocirati, ohranijo dostojanstvo in pogum, kot so ga že pokazali doslej, in da razmislijo tudi o mojem pogledu na cilj, ki ga želimo doseči.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki