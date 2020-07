Kar vas sprašujem, je, kako nonšalantno, brez zadržka in sramu izjavljate, da pri plačevanju RTV-prispevka ravnate povsem zakonito, kar bi seveda pričakovali od člana vlade in varuha notranjih zadev ter zakonitosti izvajanja predpisov, a obenem kažete vsej naciji, kako spretno ravnate s tabličnim računalnikom in se pogovarjate prek pametnega telefona. Kolikor objavljajo mediji, plačujete le del naročnine, minimalnega, ki ga RTV računa iz naslova uporabe radijskega sprejemnika (3,77 evra), ker domnevam, da ste podali izjavo, da televizijskega nimate, tako kot tudi ne nobene druge naprave, ki vam omogoča spremljanje televizijskih programov. Drži? A vendarle drugi dve tovrstni napravi (tablico in mobilnik) imate, ju razkazujete na tiskovnih konferencah in tudi sicer v javnosti, in sami dobro veste, da z njima lahko gledate tudi telenovele. Torej, če vas je RTV oprostila celotnega pavšala 12,75 evra, pomeni, da ste pri uveljavljanju te pravice podali lažno, goljufivo izjavo.

Lahko, prosim, pojasnite preostalim plačnikom RTV-prispevka in vsem davkoplačevalcem, kako se zakon lahko zaobide in ali je to spodobno? No, upam, da se ne boste zatekli k še enemu neverjetnemu pojasnjevanju, k temu, da sta tako tablični računalnik kot pametni telefon strogo službena in da ko je službe konec, ne prestopita domačega praga oziroma da doma izvajate in prejemate klice le prek stacionarca. Sam sumim, da imate doma tudi televizor in fiksni računalnik. Se motim? Bi dovolili verodostojnim novinarjem, da vas nenapovedano obiščejo doma in preverijo stanje? Če se bo izkazalo, da javnosti in RTV niste lagali, se vam bom opravičil. Hvala za odgovor.

Aurelio Juri, Koper