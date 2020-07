Argumentov za gornje navedbe je veliko in žal tudi preveč. Še najbolj vnebovpijoč pa je večkrat ponovljen stavek Pivčeve, da v koaliciji ne bodo dopustili vračanja v preteklost in ideološke spopade. Pa ravno to se sedaj dogaja vsak dan. Ideološki škandali, predvsem predsednika SDS, se vrstijo dnevno, tako da je takšnemu tempu diskvalifikacij in laži že nemogoče slediti. Pivčeva pa na te izpade vsakič reče, da se s tem sicer ne strinjajo, bodo pa organi stranke odločali o nadaljnjih korakih DeSUS v tej koaliciji. Seveda iz tega ne bo nič, ker drago plačane funkcije so preveč privlačne, zato lahko moralo in poštenje kar obesijo na klin. Kaj lahko na takšno ravnanje predstavnikov te stranke rečemo drugega, kot da gre za moralno razprodajo?

Ob takšnem zavoženem stanju stranke DeSUS se postavlja tudi vprašanje moralne integritete samih članov te stranke, ki to stoično prenašajo. Resda so se posamezni pokrajinski organi stranke že oglasili s protesti, vendar takšno stanje zahteva skrajno energično reakcijo in poziv za odpoklic vodstva. Kdor ni sam vpleten v kakšne kadrovske nagrade, bi moral po zdravi pameti, in če ima količkaj morale, zahtevati konec takšnemu nečastnemu in klientelističnemu ravnanju vodstva stranke.

Kdor pa je ob takšnem stanju te stranke tiho in molče spremlja, prevzema nase vso odgovornost za vse posledice, ki bodo prizadele Slovenijo. Vsi pasivni člani stranke DeSUS bodo soodgovorni vsem generacijam, ki bodo prikrajšane za življenje v normalni in demokratični državi.

Še nekaj besed o stranki SMC. Tudi njim bi lahko namenili gornje besede, vendar je stranka SMC že razpadla, tako da bi težko nagovarjali njihovo članstvo, ki ga sploh ni več. To pa je vsekakor unikum v svetovni parlamentarni demokraciji, ko v koaliciji nastopajo ljudje, ki za seboj sploh nimajo stranke.

Gorazd Cuznar, Črnomelj