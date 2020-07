V obrazložitvi, zakaj ne bo letos nagrade Ballon d'Or, so zapisali, da letošnjega leta ni mogoče šteti kot običajnega in da je zaradi vseh dvomov bolje, da se nagrade ne podeli.

Dejali so, da pri njihovem izboru ne šteje zgolj športna odličnost, ampak tudi odgovornost, solidarnost in posameznik kot vzor drugim. Poleg tega vsi nogometaši niso bili v enakovrednih položajih, za mnoge se je sezona že sredi marca predčasno končala, nekatere lige pa so se nadaljevale po dolgem premoru.

Zlata žoga je nagrada, ki jo od leta 1956 podeljuje revija France Football. Do leta 1995 so jo podeljevali samo evropskim nogometašem, od tega leta naprej pa vsem nogometašem, ki so igrali v Evropi. Od leta 2007 za to prestižno nagrado kandidirajo nogometaši vsega sveta. Kandidate izbere uredniška ekipa omenjene francoske revije, zmagovalca pa določi 180 novinarjev, po eden iz vsake države.

Lanski zmagovalci bodo tako morali na naslednike počakati še eno leto, če ne bodo tudi sami v krogu za izbor 2021. Decembra lani so nagrade prejeli, za najboljša igralca argentinski zvezdnik in član Barcelone Lionel Messi ter Američanka Megan Rapinoe, za najboljšega vratarja Liverpoolov Brazilec Alisson Becker, nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega nogometaša pa je prejel Nizozemec Matthijs De Ligt.