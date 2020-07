V nedeljo je v Bruslju odmevalo dogajanje v povezavi z vprašanjem povezave vladavine prava in evropskega proračuna. Temu že vseskozi nasprotujeta Madžarska in Poljska, v razpravi na vrhu pa naj bi ju po neuradnih informacijah podprl tudi premier Janša.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je danes dejal, da ta vlada Slovenijo pelje »v višegrajsko smer, kjer je očitno zaželeno, da se ne spoštuje vladavine prava«. Po njegovi oceni bo ta usmeritev Sloveniji dolgoročno škodovala, saj gre za velik zasuk od usmeritve k skupini jedrnih držav.

»Vladavina prava je eno temeljnih načel EU in če bomo v Sloveniji to zavrgli in bomo v skupini tistih, ki vladavine prava ne spoštujejo oziroma je ne vidijo kot potrebne, da EU funkcionira, se nam slabo piše,« je dejal Šarec.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je dejala, da je EU zrasla na temeljih vrednot spoštovanja človekovih pravic, kot so dostojanstvo, svoboda, demokracija, pravna država. Zato je stran, na katero se je postavil premier Janša, napačna, je poudarila. Dodala je, da so za to odgovorne tudi koalicijske partnerice, saj predsednik vlade v Bruslju ne predstavlja svojih stališč, ampak stališča Republike Slovenije.