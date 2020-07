Zavod za javno zdravje Republike srbske ob tem ni pojasnil, zakaj tega niso storili. To je prvič, da v Republiki srbski od začetka epidemije nimajo podatkov o novih okužbah z novim koronavirusom. So pa v Banjaluki sporočili, da je od nedelja v Republiki srbski zaradi covida-19 umrl bolnik.

V Federaciji BiH so v zadnjih 24 ur opravili 794 testov, od katerih jih je bilo pozitivnih 130. V tej entiteti BiH so tudi potrdili pet novih smrti zaradi covida-19. Pri vseh petih primerih so bili bolniki starejši od 60 let.

V BiH so doslej potrdili več kot 8600 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je skupno umrlo 257 bolnikov.

V Avstriji 88 novih okužb z novim koronavirusom V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 88 novih okužb z novim koronavirusom. Trenutno je v državi 1373 aktivnih okužb, kar je 28 več kot dan prej. V bolnišnicah se prvič po 29. maju zaradi covida-19 zdravi več kot sto bolnikov, od tega jih je 16 na intenzivnem zdravljenju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Največ novih okužb so potrdili na Dunaju, in sicer 38. Sledijo Zgornja Avstrija z 32, Spodnja Avstrija s sedmimi, avstrijska Štajerska s petimi, Solnograška s tremi primeri, Gradiščanska z dvema primeroma in Tirolska z enim primerom. Trenutno je skupno v avstrijskih bolnicah 112 bolnikov s covidom-19. V zadnjih tednih jih je bilo vedno manj kot sto. Skupno je zaradi covida-19 v Avstriji umrlo 711 bolnikov, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri 19.743 ljudeh.

V Franciji med 400 in 500 žarišč koronavirusa, a še daleč od drugega vala V Franciji imajo med 400 in 500 aktivnih žarišč okužb z novim koronavirusom, a zaenkrat o drugem valu še ni mogoče govoriti, je danes dejal francoski minister za zdravje Olivier Veran. Pojasnil je, da je večina žarišč povezana z obrati, kot so klavnice, oziroma domovi za starejše ali pa so posledica poletnih druženj ljudi. Od danes so sicer v Franciji obvezne maske v vseh zaprtih javnih prostorih ter tudi na tržnicah. Na sredstvih javnega prevoza so maske obvezne že od sredine maja. Kazen za neuporabo maske je 135 evrov. Francija je ena od držav v Evropi, ki jo je epidemija novega koronavirusa najbolj prizadela. Zaradi bolezni je umrlo več kot 30.000 ljudi.